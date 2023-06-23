LGS SINAV SONUCU SORGULAMA! meb.gov.tr LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.