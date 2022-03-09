Son dakika: 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi: Bolu, Çankırı, Kütahya...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar yapıldı. Kar Türkiye'nin kapısını yeniden çalıyor. İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve daha bir çok ilde kar yağışı etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgasının 16 Mart tarihine kadar etkisini sürdüreceği duyurulurken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen okulların durumunu araştırmaya başladı. Peki Yarın okul var mı? 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? İşte kar tatili olan illerin tam listesi...
9 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN OKUL VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, beklenen kar yağışı ile ilgili "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneyindeki yağışların yoğun kar şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü ise Marmara'dan başlayıp, sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gününden, gelecek hafta pazartesi günü dahil olmak üzere beş gün boyunca kuzey ve doğu bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olmak üzere tüm yurdun yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, yurdumuzun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek" ifadelerini kullandı.
Megakent İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çelik, "Perşembe ve pazartesi günleri arasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacak ve yerde de önemli ölçüde kar örtüsü bırakacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
İLK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BİTLİS'TEN GELDİ!
Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.
HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.