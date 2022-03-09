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    • 09.03.2022 08:25
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    • 09.03.2022 08:26
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    Son dakika: 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi: Bolu, Çankırı, Kütahya...

    Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre Çarşamba gününden itibaren yoğun kar yağışı başta İstanbul ve diğer bir çok ili saracak. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmen ve veliler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları bekleyeme koyuldu. Peki Bugün okul var mı? 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde!

    Son dakika: Bugün okul var mı?

    Meteoroloji'den peş peşe uyarılar yapıldı. Kar Türkiye'nin kapısını yeniden çalıyor. İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve daha bir çok ilde kar yağışı etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgasının 16 Mart tarihine kadar etkisini sürdüreceği duyurulurken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen okulların durumunu araştırmaya başladı. Peki Yarın okul var mı? 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? İşte kar tatili olan illerin tam listesi...

    9 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN OKUL VAR MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, beklenen kar yağışı ile ilgili "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneyindeki yağışların yoğun kar şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü ise Marmara'dan başlayıp, sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gününden, gelecek hafta pazartesi günü dahil olmak üzere beş gün boyunca kuzey ve doğu bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olmak üzere tüm yurdun yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, yurdumuzun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek" ifadelerini kullandı.

    Megakent İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çelik, "Perşembe ve pazartesi günleri arasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacak ve yerde de önemli ölçüde kar örtüsü bırakacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

    İLK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BİTLİS'TEN GELDİ!

    Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Ayrıca yine yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.

    HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA
        çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 7°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 6°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        DENİZLİ °C, 13°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 15°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 13°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 18°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

        HATAY °C, 16°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 12°C
        Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 8°C
        Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 8°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        KAYSERİ °C, 8°C
        Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRŞEHİR °C, 9°C
        Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 9°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU °C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 7°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        SAMSUN °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        TOKAT °C, 9°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        TRABZON °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğusunda genellikle kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, 5°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        MALATYA °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        VAN °C, 7°C
        Çok bulutlu, öğlen yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 12°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 13°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 12°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 15°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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        Haberler Eğitim Son dakika: 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi: Bolu, Çankırı, Kütahya...
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