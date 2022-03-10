Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarıları sonrası kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Bir çok il valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiği belirtildi. Bitlis ve çevresindeki illerde yaşayan milyonlarca kişi Valilik son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte yanıtları...
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BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Mart Perşembe günü kar tatili olan iller şöyle:
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.
Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.
Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.
BALIKESİR
Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.
AĞRI
Ağrı'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın tatil edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 10 Mart Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır denildi.
BAYBURT
BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.
Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.
DÜZCE
Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.
BURSA
Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.
Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 15.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü' ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."