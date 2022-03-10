BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Mart Perşembe günü kar tatili olan iller şöyle:

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

BALIKESİR

Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 10 Mart Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır denildi.

BAYBURT

BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.