YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 yılında gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için başvurular 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Binlerce lise mezunu 3 oturumdan oluşan YKS sınavına girmek için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere bu yıl YKS barajı kaldırıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi. Adaylar başvurularını tamamladı şimdi giriş belgeleri için araştırmalar yapılıyor. Peki 2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Yanıtları haberimizde...
2022 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav oturumları:
1. OTURUM
18 Haziran 2022: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Cumartesi 10.15, 165 dk
2. OTURUM
19 Haziran 2022: Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Pazar 10.15, 180 dk
3. OTURUM
19 Haziran 2022: Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45, 120 dk
YKS başvuruları: 11 Şubat ile 7 Mart 2022
YKS sınav yerleri: YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak genellikle sınavdan bir hafta önce yayınlanıyor. ÖSYM'den YKS sınav giriş belgeleri hakkında bir tarih duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir.
YKS GEÇ BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
YKS geç başvuruları 16-17 Mart 2022 tarihlerinde alınacak.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınavına her oturum için 115 TL ödenirken geç başvuru sürecinde ise tutarın yüzde 50 fazlası yatırılacak.