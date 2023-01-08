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    • Eğitim
    • 08.01.2023 12:13
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    • 09.01.2023 09:12
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    Son dakika 2023 MEB okullar kaç gün olacak? Okullar 3 gün tatil mi edildi? 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı, ne zaman?

    Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran gelişme sonrası Okullar 4 gün mü olacak? 2023 MEB Okul tatili 3 güne mi çıkacak? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    Okullar 4 gün, tatil 3 gün mü olacak?

    İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret etti. Sosyal medyada gündeme gelen uygulama sonrası Okullar 4 gün mü olacak son dakika? 2023 MEB Okul tatili 3 güne mi çıkacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

    OKULLAR 4 GÜN, TATİL 3 GÜN MÜ OLACAK?

    Öncelikle şunu belirtelim ki, ülkemizde 4 gün okul ve 3 gün tatil sistemi söz konusu değil. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi bir açıklama bulunmazken İngiltere'de velileri ikiye bölen talep hakkında detaylar şöyle;

    DÖRT GÜN OKULU SAVUNANLAR - SAVUNMAYANLAR

    İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.
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    Haberler Eğitim Son dakika 2023 MEB okullar kaç gün olacak? Okullar 3 gün tatil mi edildi? 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı, ne zaman?
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