Son dakika 2023 MEB okullar kaç gün olacak? Okullar 3 gün tatil mi edildi? 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı, ne zaman?

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret etti. Sosyal medyada gündeme gelen uygulama sonrası Okullar 4 gün mü olacak son dakika? 2023 MEB Okul tatili 3 güne mi çıkacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.
OKULLAR 4 GÜN, TATİL 3 GÜN MÜ OLACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki, ülkemizde 4 gün okul ve 3 gün tatil sistemi söz konusu değil. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi bir açıklama bulunmazken İngiltere'de velileri ikiye bölen talep hakkında detaylar şöyle;
DÖRT GÜN OKULU SAVUNANLAR - SAVUNMAYANLAR
İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.