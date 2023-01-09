Ocak ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 TCKN son rakamına göre KYK burs kredi ödeme TAKVİMİ!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapılan ödemeler başladı. Öğrencilerin bir kısmı kendilerine ödemenin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte takvime göre KYK burs kredi ödeme günleri...
OCAK AYI KYK BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yatmaya başladı. Ödemeler Ocak ayının 6'sında hesaplara yatmaya başladı.
TC KİMLİK NO'YA GÖRE KYK BURS KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2023!
TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme günleri şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
KYK 2023 BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
KYK Lisans bursu: 1.250 lira
KYK yüksek lisans bursu: 2.500 lira
KYK doktora bursu: 3.750 lira