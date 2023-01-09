Ocak ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 TCKN son rakamına göre KYK burs kredi ödeme TAKVİMİ!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapılan ödemeler başladı. Öğrencilerin bir kısmı kendilerine ödemenin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte takvime göre KYK burs kredi ödeme günleri...