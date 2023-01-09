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    • Eğitim
    • 09.01.2023 08:57
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    • 09.01.2023 08:58
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    Ocak ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 TCKN son rakamına göre KYK burs kredi ödeme TAKVİMİ!

    KYK burs ve kredi ödemeleri yatmaya başladı. Henüz ödeme almayan öğrenciler internet arama motorlarında ödeme takvimini araştırmaya başladı. Peki Ocak ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 TCKN son rakamına göre KYK burs kredi ödeme TAKVİMİ!

    Ocak ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapılan ödemeler başladı. Öğrencilerin bir kısmı kendilerine ödemenin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte takvime göre KYK burs kredi ödeme günleri...

    OCAK AYI KYK BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yatmaya başladı. Ödemeler Ocak ayının 6'sında hesaplara yatmaya başladı.

    TC KİMLİK NO'YA GÖRE KYK BURS KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2023!

    TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme günleri şöyle:

    Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
    Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
    Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
    Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
    Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

    KYK 2023 BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

    KYK Lisans bursu: 1.250 lira
    KYK yüksek lisans bursu: 2.500 lira
    KYK doktora bursu: 3.750 lira

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
        • Öğretim kurumunun kapatılması,
        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
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        Haberler Eğitim Ocak ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 TCKN son rakamına göre KYK burs kredi ödeme TAKVİMİ!
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