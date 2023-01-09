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    • Eğitim
    • 09.01.2023 09:11
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    • 09.01.2023 09:11
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    2022 2023 Atatürk Üniversitesi SINAV TAKVİMİ | ATA AÖF final sınavına girmezsem ne olur? ATA AÖF finale girmeyen büte girebilir mi?

    Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı final sınav tarihi geldi. Yarın itibariyle gerçekleşecek sınav hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ATA AÖF finale girmeyen büte girebilir mi?

    ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1.Oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak. 2. oturumu 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. Sınav hakkında detayları merak edenler ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ATA AÖF finale girmeden büte girilir mi? İşte merak edilenler...

    ATA AÖF FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

    Öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir, büt final sınavı gibidir.

    Vizeye giremeyen öğrenci, finale ve büte de ama kurtarması için yüksek not alması gerekir.

        AÖF FİNAL SINAVINA GİRMEYİNCE NE OLUR?

        Finallere girmediğiniz taktirde, o dönemde aldığınız tüm derslerden kalırsınız. Maalesef bütünleme veya mazeret sınavı imkanları da bulunmamaktadır. Eğer son sınıf öğrencisi iseniz mezun olamaz okulu bir dönem uzatmış olursunuz.

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2023?

        Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri akademik takvimle belli oldu.

        I.Oturum: 11 Şubat 2023

        II.Oturum: 11 Şubat 2023

        III.Oturum: 12 Şubat 2023
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        Haberler Eğitim 2022 2023 Atatürk Üniversitesi SINAV TAKVİMİ | ATA AÖF final sınavına girmezsem ne olur? ATA AÖF finale girmeyen büte girebilir mi?
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