2022 2023 Atatürk Üniversitesi SINAV TAKVİMİ | ATA AÖF final sınavına girmezsem ne olur? ATA AÖF finale girmeyen büte girebilir mi?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1.Oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak. 2. oturumu 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. Sınav hakkında detayları merak edenler ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ATA AÖF finale girmeden büte girilir mi? İşte merak edilenler...
ATA AÖF FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?
Öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir, büt final sınavı gibidir.
Vizeye giremeyen öğrenci, finale ve büte de ama kurtarması için yüksek not alması gerekir.