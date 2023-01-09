2022 2023 Atatürk Üniversitesi SINAV TAKVİMİ | ATA AÖF final sınavına girmezsem ne olur? ATA AÖF finale girmeyen büte girebilir mi?

AÖF FİNAL SINAVINA GİRMEYİNCE NE OLUR?

Finallere girmediğiniz taktirde, o dönemde aldığınız tüm derslerden kalırsınız. Maalesef bütünleme veya mazeret sınavı imkanları da bulunmamaktadır. Eğer son sınıf öğrencisi iseniz mezun olamaz okulu bir dönem uzatmış olursunuz.