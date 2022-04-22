Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 22.04.2022 22:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 22:43
    ABONE OL

    2022 karne günü ne zaman? Yaz tatiline kaç gün kaldı? 👨‍🎓Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karne notu sorgulama ekranı!

    Tüm illerden öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2022 karne günü ne zaman? Yaz tatiline kaç gün kaldı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. İkinci ara tatilin ardından gözler 3 ay boyunca sürecek olan yaz tatiline çevrildi ve dinlenme planları yapan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimini incelemek istiyor. Karne notunu öğrenmek isteyenler nasıl sorgulanacağını da bilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Karne notu sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2022 karne günü ne zaman?

    2022 karne günü ne zaman? Yaz tatiline kaç gün kaldı? 👨‍🎓Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karne notu sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Havaların ısınmaya başlaması ve Nisan ayının sonları yaklaşmışken Türkiye genelinde her şehirden öğrenciler, veliler, öğretmenler yaz tatili tarihi ve karne notu hesaplama işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    OKULLAR NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayıp, 15 Nisan'da sona ermişti. Okullarda ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili de 17 Haziran günü başlamış olacak.

    E OKUL KARNE NOTU NASIL BAKILIR?

    E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

        Adımlar eksiksiz doldurulduktan sonra, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

        TAKDİR TEŞEKKÜR ve KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

        Yönetmeliğe göre;

        Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

        70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

        85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Eğitim 2022 karne günü ne zaman? Yaz tatiline kaç gün kaldı? 👨‍🎓Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karne notu sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA