2022 karne günü ne zaman? Yaz tatiline kaç gün kaldı? 👨🎓Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karne notu sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Havaların ısınmaya başlaması ve Nisan ayının sonları yaklaşmışken Türkiye genelinde her şehirden öğrenciler, veliler, öğretmenler yaz tatili tarihi ve karne notu hesaplama işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayıp, 15 Nisan'da sona ermişti. Okullarda ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili de 17 Haziran günü başlamış olacak.
E OKUL KARNE NOTU NASIL BAKILIR?
E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.