Sömestr başlamadan okullar 3 gün tatil olacak! İstanbul, Ankara 81 ilde öğrencilere müjde! Hafta sonu dahil + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

15 TATİL NE ZAMAN? Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekim ayında AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını vermişti.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuşmuştu. "Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var.