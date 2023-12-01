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Sömestr başlamadan okullar 3 gün tatil olacak! İstanbul, Ankara 81 ilde öğrencilere müjde! Hafta sonu dahil + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

81 ilde milyonlarca öğrenciye tatil müjdesi geldi. Bu yıl 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erdi. Hafta sonları dahil 9 gün dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, öğretmenler ve velilere şimdi de 3 günlük tatil müjdesi geldi. Sömestr ya da diğer bilinen adıyla yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Ancak yarıyıl tatili öncesinde okullar 3 gün kapalı olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 13:06 Güncelleme 01 Aralık 2023, 13:06
Sömestr başlamadan okullar 3 gün tatil olacak! İstanbul, Ankara 81 ilde öğrencilere müjde! Hafta sonu dahil + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyurular ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları öğrenciler, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Gündemde bir süredir yer alan Ara tatil kaldırılacak mı? sorusuna Bakan Tekin yanıt vermişti. Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." demişti. 1. dönem ara tatilin sona ermesinin ardından sırada 2 .dönem ara tatili var. Öncesinde ise yarıyıl tatili uygunalanacak. Ancak tatiller bununla da sınırlı değil, yakın zamanda öğrencileri 3 günlük bir tatil karşılayacak. İşte konuya ilişkin bilgiler...

ARA TATİL BİTTİ HAFTA SONU DAHİL 3 GÜNLÜK TATİL BEKLENİYOR

Yılbaşı tatili yaklaşıyor. Bu yıl 1 Ocak, Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl yılbaşının resmi tatil olmasından dolayı o gün okullar kapalı oluyor ve çalışanlar 1 gün tatil yapıyor.

Pazartesi gününe hafta sonunun da dahil olmasıyla 1 günlük tatil 3 güne çıkmış olacak. Böylelikle öğrenciler ve çalışanlar bu yıl 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi dinlenmiş olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekim ayında AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını vermişti.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuşmuştu.

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var.

Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında da, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.

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