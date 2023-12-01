AÖF, güz ve bahar dönemi sınav takvimini belirledi. Öğrenciler, sınav tarihlerini merak ederken, sınav giriş yerleri de büyük bir ilgiyle bekleniyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla ''AÖF sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?'' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavı 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında,
Güz dönemi dönem sonu sınavı 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında,
Bahar dönemi ara sınavı 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde,
Bahar dönemi dönem sonu sınavı 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak.
Sınavlar yaz okulu sınavı hariç 2 gün sürecek. Yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.