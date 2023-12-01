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E-Devlet: turkiye.gov.tr AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim son dakika!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları, 2023 yılında belirlenen takvime göre gerçekleşecek. Üniversiteye uzaktan eğitimle devam eden öğrencilerin merakla beklediği sınavlar yaklaşıyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 10:13 Güncelleme 01 Aralık 2023, 10:17
E-Devlet: turkiye.gov.tr AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? Anadolu Üniversitesi açıköğretim son dakika!

AÖF, güz ve bahar dönemi sınav takvimini belirledi. Öğrenciler, sınav tarihlerini merak ederken, sınav giriş yerleri de büyük bir ilgiyle bekleniyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla ''AÖF sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?'' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavı 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında,

Güz dönemi dönem sonu sınavı 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında,

Bahar dönemi ara sınavı 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde,

Bahar dönemi dönem sonu sınavı 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak.

Sınavlar yaz okulu sınavı hariç 2 gün sürecek. Yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri belgeleri henüz erişime açılmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilecekler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

E-DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, SİYAH BEYAZ MI OLMALI?

Açıköğretim Fakültesi sınavlarında renkli sınav giriş belgesi zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar renksiz sınav giriş belgesi ile salona giriş yapabilir.

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