AÖF, güz ve bahar dönemi sınav takvimini belirledi. Öğrenciler, sınav tarihlerini merak ederken, sınav giriş yerleri de büyük bir ilgiyle bekleniyor. İnternet arama motorlarında sıklıkla ''AÖF sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?'' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...