Sivas, Gümüşhane, Tokat’ta okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı!

VAN
Van'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın (pazartesi) eğitime ara verildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın (pazartesi) taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın (pazartesi) tatil edildiği duyuruldu.
Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
TUNCELİ
Bir tatil haberi de Tunceli'den geldi.
Kentin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
BAYBURT
Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.
25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
KARABÜK
Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eflani ve Ovacık ilçelerimizde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
GİRESUN
Giresun'un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
BİTLİS
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat ilçemizde 25 Aralık 2023 tarihinde taşımalı eğitim veren okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.