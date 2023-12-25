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Sivas, Gümüşhane, Tokat'ta okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı!

25 Aralık 2023 Pazartesi 14 ilde okullar ilçe bazlı tatil edildi. Bu iller arasında Sivas, Gümüşhane, Tokat'ın da olup olmadığı araştırılıyor. İşte kar tatili olan il ve ilçeler...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 07:46 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:59
Sivas, Gümüşhane, Tokat’ta okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi bugün okullar tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı!

Kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında valiliklerden tatil duyuruları yapılmaya başlandı. Peki; Sivas, Gümüşhane, Tokat'ta okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi bugün hangi illerde okullar tatil?

SİVAS, GÜMÜŞHANE, TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas, Gümüşhane, Tokat il Valiliklerinden henüz bir duyuru bulunmuyor. İşte tatil edilen il ve ilçeler listesi...

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

ARDAHAN

Ardahan Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. '' denildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği'nden yapılan 'kar tatili' duyurusu ise şöyle;

''Erzurum'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

KARS

''İlimizdeki soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde örgün ve yaygın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.''

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu ve Karlıova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Kiğı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da yarın taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez ve köy okullarındaki eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Böylece Bingöl'de 4 ilçede taşımalı eğitim ve öğretime ara verilmiş oldu.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

AĞRI

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ağrı'da da okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

ARTVİN

Kar yağışı Artvin'de etkili oldu. Ket genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Ünsal paylaşımında, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kuru ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerinde bulundu.

VAN

Van'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın (pazartesi) eğitime ara verildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın (pazartesi) taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın (pazartesi) tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ

Bir tatil haberi de Tunceli'den geldi.

Kentin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BAYBURT

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eflani ve Ovacık ilçelerimizde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Giresun'un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat ilçemizde 25 Aralık 2023 tarihinde taşımalı eğitim veren okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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