Bitlis, Tunceli’de bugün okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: Ahlat, Pülümür...

25 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan iller belli oldu. Yoğun kar yağışı sonrası Valiliklerden peş peşe 'tatil' duyuruları yapılmaya başlandı. Bitlis, Tunceli'de ikamet eden vatandaşlar da 'Bitlis, Tunceli'de bugün okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? '' sorularına yanıt arar oldu. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler listesi...