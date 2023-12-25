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Bitlis, Tunceli'de bugün okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: Ahlat, Pülümür...

Bitlis, Tunceli'de bugün okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından sıkça araştırılıyor. 25 Aralık 2023 Pazartesi itibariyle toplam 14 ilde okullar ilçe bazlı tatil edildi. Bu iller arasında Bitlis, Tunceli de yer alıyor. İşte Valilik son dakika açıklama: Ahlat, Pülümür...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 07:14 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:19
Bitlis, Tunceli’de bugün okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: Ahlat, Pülümür...

25 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan iller belli oldu. Yoğun kar yağışı sonrası Valiliklerden peş peşe 'tatil' duyuruları yapılmaya başlandı. Bitlis, Tunceli'de ikamet eden vatandaşlar da 'Bitlis, Tunceli'de bugün okullar tatil mi? 25 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? '' sorularına yanıt arar oldu. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

BİTLİS, TUNCELİ'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar tatil edildi. Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat ilçemizde 25 Aralık 2023 tarihinde taşımalı eğitim veren okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

25 ARALIK 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN DİĞER İL VE İLÇELER İSE ŞÖYLE

Ardahan

Erzurum

Kastamonu

Bingöl

Erzincan

Giresun

Karabük

Artvin

Kars

Ağrı

Van

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
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