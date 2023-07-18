Sinop Üniversitesi bölümleri 2023! Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Sinop Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Sinop Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Nükleer Enerji Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Sağlık Yönetimi
(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Su Ürünleri Mühendisliği
(Su Ürünleri Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Turizm Rehberliği
(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)