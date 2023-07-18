Sinop Üniversitesi bölümleri 2023! Sinop Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İş Sağlığı ve Güvenliği

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Nükleer Enerji Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi

(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi

(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği

(Su Ürünleri Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Turizm Rehberliği

(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

(Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)