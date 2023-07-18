Siirt Üniversitesi bölümleri 2023! Siirt Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Siirt Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Siirt Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Siirt Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (İÖ)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Mimarlık
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Ziraat Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Veterinerlik
(Veteriner Fakültesi)