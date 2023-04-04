Sınavlar online mi, yüz yüze mi yapılacak? AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023 | AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme ve sınavları hakkında araştırmalar hızlandı. Defprem felaketi nedeniyle yeni bir karar alındı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı. Peki AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Bahar dönemi sınavları ne zaman, online mi, yüz yüze mi yapılacak? İşte son gelişmeler ve sınav tarihleri...