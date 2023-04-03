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    • Eğitim
    • 03.04.2023 23:02
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    • 03.04.2023 23:02
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    YKS sınav yerleri, giriş belgeleri ne zaman belli olacak? 2023 Üniversite sınavı YKS takvimi! TYT-AYT-YDT yerleri hangi gün açıklanacak?

    YKS sınav giriş yerleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 2023 YKS sınavına girecek adaylar ise son başvuru günü ve ücretini sorguluyor. ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzu yayımlanmış ve detaylar paylaşılmıştı. Peki, YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS sınav yerleri, giriş belgeleri ne zaman belli olacak?

    Üniversite sınavına girecekler 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) tarihlerini ve sınav sürelerini sorguluyor. İşte sınav hakkında tüm merak edilenler...

    YKS SINAV YERLERİ GİRİİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Üniversite sınavı bu sene haziran ayında yapılacak. Sınav başvurular alındı. Geç başvuru süreci ise 3 Nisan'da son buldu. Giriş belgeleri henüz yayımlanmadı ancak ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.

    2023 YKS SINAV TARİHLERİ

    YKS TYT) - 17.06.2023
    YKS (AYT) - 18.06.2023
    YKS (YDT) - 18.06.2023

    YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.

        YKS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖSYM'DEN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI;

        "Başkanlığımızca, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacaktır. 2023-YKS'ye başvuran tüm adaylar, 3 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir."
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        Haberler Eğitim YKS sınav yerleri, giriş belgeleri ne zaman belli olacak? 2023 Üniversite sınavı YKS takvimi! TYT-AYT-YDT yerleri hangi gün açıklanacak?
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