YKS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖSYM'DEN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI;

"Başkanlığımızca, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacaktır. 2023-YKS'ye başvuran tüm adaylar, 3 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir."