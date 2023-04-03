Üniversite sınavına girecekler 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) tarihlerini ve sınav sürelerini sorguluyor. İşte sınav hakkında tüm merak edilenler...
YKS SINAV YERLERİ GİRİİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Üniversite sınavı bu sene haziran ayında yapılacak. Sınav başvurular alındı. Geç başvuru süreci ise 3 Nisan'da son buldu. Giriş belgeleri henüz yayımlanmadı ancak ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
2023 YKS SINAV TARİHLERİ
YKS TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023
YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.