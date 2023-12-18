Sınav haberleri son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir? soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Açıköğretim okuyan binlerce öğrenci yüz yüze gerçekleştirilen 2023-2024 eğitim yılının AÖF Güz Dönemi ara sınavlarını tamamladı. AÖF sınav sonuçlarına telefon, bilgisayar, tablet, dizüstü vb. araçlar ile bakılabiliyor. İşte detaylar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Tahminlere göre sonuçların en geç 25 Aralık Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.