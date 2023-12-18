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Sınav haberleri son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2023-2024 eğitim yılının AÖF Güz Dönemi ara sınavları tamamlanır tamamlanmaz gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresine yoğunluk arttı. 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde sınava katılan öğrenciler puanlarını görmek istiyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 06:52 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:15
Sınav haberleri son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir? soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Açıköğretim okuyan binlerce öğrenci yüz yüze gerçekleştirilen 2023-2024 eğitim yılının AÖF Güz Dönemi ara sınavlarını tamamladı. AÖF sınav sonuçlarına telefon, bilgisayar, tablet, dizüstü vb. araçlar ile bakılabiliyor. İşte detaylar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Tahminlere göre sonuçların en geç 25 Aralık Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav sonuçlarına aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden bakılabiliyor. Öğrenciler Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sırasıyla "Devam Et" ardından ise "e-Devlet ile Giriş Seçeneği" veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş Seçeneği" alternatiflerinden birisini seçerek AÖF sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek.

ŞİFRESİNİ UNUTANLAR DİKKAT

Açıköğretim şifresini unutan adaylar T.C kimlik numarası ile birlikte "Şifremi unuttum" seçeneğini işaretleyerek kısa süre içerisinde yeni şifre alabilir ve sonuç ekranına giriş yapabilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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