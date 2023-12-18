15 tatil öncesi okullar 3 gün tatil edildi! Öğrencilere yeni yıl sürprizi tez geldi! Anaokulu+ilkokul+ortaokul ve 9,10,11,12. sınıflar...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Okullar hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil edilecek! Tatil yaklaşırken detaylar da ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB ) yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım'da uygulandı. Önümüzde yarıyıl ve 2. dönem ara tatili bulunuyor. Ancak yılbaşı tatili de unutulmasın! İşte yılbaşı tatili hakkında bilgiler...

15 TATİL ÖNCESİ OKULLAR 3 GÜN TATİL OLACAK

1 Ocak resmi tatillerimiz arasında bulunuyor. Her yıl 1 Ocak'ta okullar tatil edilir. Bu yıl da 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca sadece çalışanlar değil öğrenciler de tatil yapacak.

30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar günleriyle birleşen yılbaşı tatili öğrencilere 3 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak.