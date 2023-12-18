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15 tatil öncesi okullar 3 gün tatil edildi! Öğrencilere yeni yıl sürprizi tez geldi! Anaokulu+ilkokul+ortaokul ve 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrenciler bu haberi bekliyordu! Yeni yıl yaklaşırken heyecan arttı! Kasım ara tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci şimdi yarıyıl tatilini bekliyor. Ancak yarıyıl tatili gelmeden hemen öncesinde hafta sonu dahil toplam 3 günlük bir tatil daha bulunuyor. Türkiye'de her yıl 1 Ocak resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatiller öğrencileri de sevindiriyor. Çünkü resmi tatillerde okullar da tatil ediliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 06:36 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:16
15 tatil öncesi okullar 3 gün tatil edildi! Öğrencilere yeni yıl sürprizi tez geldi! Anaokulu+ilkokul+ortaokul ve 9,10,11,12. sınıflar...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Okullar hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil edilecek! Tatil yaklaşırken detaylar da ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım'da uygulandı. Önümüzde yarıyıl ve 2. dönem ara tatili bulunuyor. Ancak yılbaşı tatili de unutulmasın! İşte yılbaşı tatili hakkında bilgiler...

15 TATİL ÖNCESİ OKULLAR 3 GÜN TATİL OLACAK

1 Ocak resmi tatillerimiz arasında bulunuyor. Her yıl 1 Ocak'ta okullar tatil edilir. Bu yıl da 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca sadece çalışanlar değil öğrenciler de tatil yapacak.

30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar günleriyle birleşen yılbaşı tatili öğrencilere 3 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

15 TATİL NE ZAMAN?

Öte yandan öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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