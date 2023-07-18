Selçuk Üniversitesi bölümleri 2023! Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Selçuk Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Selçuk Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
SELÇUK ÜNİVERTESİ BÖLÜMLERİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Aktüerya Bilimleri
(Fen Fakültesi)
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
(Edebiyat Fakültesi)
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça)
(Edebiyat Fakültesi)
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Arkeoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyokimya
(Fen Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyoteknoloji
(Fen Fakültesi)
Çizgi Film ve Animasyon
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
El Sanatları
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
(Teknoloji Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Fars Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Felsefe
(Edebiyat Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fransız Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
(Turizm Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Havacılık Yönetimi
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Hemşirelik Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (İÖ)
(Hukuk Fakültesi)
İç Mimarlık
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
İç Mimarlık (İÖ)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
(Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)