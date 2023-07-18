Selçuk Üniversitesi bölümleri 2023! Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

El Sanatları

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Fars Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fransız Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)

(Turizm Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Hemşirelik

(Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu)

Hemşirelik

(Hemşirelik Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

Hukuk (İÖ)

(Hukuk Fakültesi)

İç Mimarlık

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (İÖ)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

(Yabancı Diller Yüksekokulu)