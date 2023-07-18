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    • Eğitim
    • 18.07.2023 16:38
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    • 18.07.2023 16:38
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    Selçuk Üniversitesi bölümleri 2023! Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Selçuk Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Selçuk Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Selçuk Üniversitesi bölümleri 2023! Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Selçuk Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Selçuk Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Selçuk Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    SELÇUK ÜNİVERTESİ BÖLÜMLERİ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
    (Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Aktüerya Bilimleri
    (Fen Fakültesi)
    Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arapça Mütercim ve Tercümanlık
    (Yabancı Diller Yüksekokulu)
    Arkeoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)

    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Biyokimya
    (Fen Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyoteknoloji
    (Fen Fakültesi)
    Çizgi Film ve Animasyon
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi (İÖ)
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği

    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    El Sanatları
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Fars Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Felsefe
    (Edebiyat Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fransız Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları

    (Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
    (Turizm Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gazetecilik (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Ziraat Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Havacılık Yönetimi
    (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Hemşirelik Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    Hukuk (İÖ)
    (Hukuk Fakültesi)
    İç Mimarlık
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    İç Mimarlık (İÖ)
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    İktisat

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
    (Yabancı Diller Yüksekokulu)

        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
        (Yabancı Diller Yüksekokulu)
        İslami İlimler
        (İslami İlimler Fakültesi)
        İslami İlimler (İÖ)
        (İslami İlimler Fakültesi)
        İslami İlimler (M.T.O.K.)
        (İslami İlimler Fakültesi)
        İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
        (İslami İlimler Fakültesi)
        İstatistik
        (Fen Fakültesi)
        İşletme
        (Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İşletme
        (Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi)
        İşletme
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İşletme (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Karşılaştırmalı Edebiyat
        (Edebiyat Fakültesi)
        Kimya
        (Fen Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)

        Makine Mühendisliği (İÖ)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Maliye
        (Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Matematik
        (Fen Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Moda Tasarımı
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
        Odyoloji
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Organik Tarım İşletmeciliği
        (Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Peyzaj Mimarlığı
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
        Psikoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (İletişim Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
        (İletişim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)

        Reklamcılık
        (İletişim Fakültesi)
        Reklamcılık (İÖ)
        (İletişim Fakültesi)
        Rekreasyon Yönetimi
        (Turizm Fakültesi)
        Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi (İÖ)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sanat Tarihi (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Sosyal Hizmet
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sosyoloji (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tarım Ekonomisi
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarımsal Yapılar ve Sulama

        (Ziraat Fakültesi) Tarih
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tarla Bitkileri
        (Ziraat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
        (Ziraat Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi)
        Turizm Rehberliği
        (Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi)
        Turizm Rehberliği
        (Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uçak Gövde ve Motor Bakımı
        (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
        (Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)

        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi)
        Zootekni
        (Ziraat Fakültesi)

        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Selçuk Üniversitesi bölümleri 2023! Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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