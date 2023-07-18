Samsun Üniversitesi bölümleri 2023! Samsun Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İşletme

(İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Maliye (İÖ)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Psikoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi )

Sağlık Yönetimi

(İşletme Fakültesi)

Sanat Tarihi

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi )

Sosyal Hizmet

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)