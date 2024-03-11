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Özel okulların ücretsiz kontenjanları için merkezi yerleştirme yapılacak... Hangi öğrenciler öncelikli?

Milli Eğitim Bakanlığınca, şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla, gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla merkezi yerleştirme yapılacak. Binlerce ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde dijital sistem üzerinden alınacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:23 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:36
Özel okulların ücretsiz kontenjanları için merkezi yerleştirme yapılacak... Hangi öğrenciler öncelikli?

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Milli Eğtiim Bakanlığı'nca özel okulların ücretsiz kontenjanları için merkezi yerleştirme yapılacak.

Resmi Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu hükümler arasında özel okulların ücretsiz okutması gereken öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin merkezi yapılmasına ilişkin yeni düzenleme bulunuyor.

Hangi öğrencilerin ücretsiz okutulacağı ise Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alıyor.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI KAPSAMDA
Kanun'un 13. maddesinde, özel okullardaki tüm öğrencilerin yüzde 3'ü oranında ücretsiz okutulması gereken öğrenciler; şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar olarak sıralanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle özel okulların ücretsiz kontenjanlardan yararlanabilecek kanun kapsamına giren öğrencilerin, özel okul kayıtlarını kolaylaştırılması amaçlandı.

Bu kapsamda artık bu öğrenciler, özel okula devam etmek istediklerinde tercihlerine göre merkezi olarak yerleştirilecekler.

EŞİTLİK HALİNDE PUANI YÜKSEK ÖĞRENCİYE ÖNCELİK VERİLECEK
Yerleştirme işlemi, tercihlere göre yapılacak. Yerleştirmede öncelik sırasının nasıl belirleneceği, yönetmelik ekinde yer alan "özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci başvuruları değerlendirme formu" ile belirlendi.

Buna göre, özel okullarda ücretsiz okutulacak bu öğrenciler için "ailenin geliri", "okuyan kardeş", "engellilik" gibi hususlar ile "spor ve bilim" alanlarında yapılan yarışmalarda elde edilen dereceler" gibi kriterler dikkate alınarak belli bir puanlama yapılacak. Eşitlik halinde puanı yüksek olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

Bakanlık, dijital ortamda başvuruların alınması için hazırlıklarını sürdürüyor. Başvurular için takvim ilan edilecek. Müracaatlar, valiliklerce değerlendirilecek, puan durumu ve tercihler dikkate alınarak okullara yerleştirme yapılacak.

Yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler, özel okullarla görüşerek, sözleşmelerini ücretsiz imzalayacak ve kaydını yaptıracak.

Yeni yerleştirme işlemlerinin merkezi sistem üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların gelecek eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ülke genelindeki özel okulların binlerce ücretsiz kontenjanı için tercihlerin yaz döneminde alınması hedefleniyor.

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