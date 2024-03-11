Özel okulların ücretsiz kontenjanları için merkezi yerleştirme yapılacak... Hangi öğrenciler öncelikli?

Bu kapsamda artık bu öğrenciler, özel okula devam etmek istediklerinde tercihlerine göre merkezi olarak yerleştirilecekler.

EŞİTLİK HALİNDE PUANI YÜKSEK ÖĞRENCİYE ÖNCELİK VERİLECEK

Yerleştirme işlemi, tercihlere göre yapılacak. Yerleştirmede öncelik sırasının nasıl belirleneceği, yönetmelik ekinde yer alan "özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci başvuruları değerlendirme formu" ile belirlendi.

Buna göre, özel okullarda ücretsiz okutulacak bu öğrenciler için "ailenin geliri", "okuyan kardeş", "engellilik" gibi hususlar ile "spor ve bilim" alanlarında yapılan yarışmalarda elde edilen dereceler" gibi kriterler dikkate alınarak belli bir puanlama yapılacak. Eşitlik halinde puanı yüksek olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

Bakanlık, dijital ortamda başvuruların alınması için hazırlıklarını sürdürüyor. Başvurular için takvim ilan edilecek. Müracaatlar, valiliklerce değerlendirilecek, puan durumu ve tercihler dikkate alınarak okullara yerleştirme yapılacak.