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MEB'den sürpriz karar! Derslere 12 güne ek +2 tatil arası veriliyor! Öğretmen, anaokulu, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini sevince boğan bir haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mart ayının ilk günlerinden öğrencilere beklenen tatil müjdesini verdi. Uzun zamandır tatil heyecanını içlerinde taşıyan öğrenciler, sonunda bu bekleyişlerinin sona erdiğini öğrendiler.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 08:14 Güncelleme 11 Mart 2024, 08:14
MEB’den sürpriz karar! Derslere 12 güne ek +2 tatil arası veriliyor! Öğretmen, anaokulu, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Mart ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler ara tatil bekleyişi içerisindeydi ve sonunda beklenen müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte derslere belirtilen tarihte ara verileceği açıklandı ve bu haber milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini sevince boğdu.

31 Mart yerel seçimleri, öğrencilere yaklaşan tatilin habercisi olarak bekleniyor. Seçim günü, okullarda oy verme işlemleri için sandıklar kurulacak ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte üç günlük bir tatilin keyfini çıkaracaklar.

Ancak, oy verme ve sayım işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor; bu da okulların akşam saatlerine kadar seçim faaliyetlerine ev sahipliği yapmasını gerektirecek.

Bu seçim dönemi, öğretmenler için de yoğun bir zaman olacak. Cumartesi ve pazar günleri seçim çalışmalarında görev alacak olan öğretmenler, bu süreçte yorulacaklar. Ancak, 1 Nisan Pazartesi günü, seçimlerin ardından okullar eğitim-öğretime hazırlanacak ve 2 Nisan Salı günü öğrenciler ile öğretmenler ders başı yapacaklar.

İkinci Tatil ve Beklentiler:

8 Nisan'da başlayacak olan ara tatil, normal şartlarda bir hafta sürecek. Bu tatilde öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken, öğretmenler ise seminer çalışmalarına katılacaklar. Ancak, bu yıl Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı haftaya denk geliyor.

Bu durumda, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılması bekleniyor. Böylece öğrencilerin ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilmiş olacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte dokuz günlük uzun bir tatilin tadını çıkaracaklar.

Hükümetin Kararı Bekleniyor:

1 Nisan Pazartesi günü için ve Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümetin vereceği kararlar merakla bekleniyor. Ancak, bu iki tatilin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu kararlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin tatil sürelerini planlamalarına yardımcı olacak ve dinlenme fırsatı sunacak.

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