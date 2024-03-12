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2. Dönem açık lise sınavları ne zaman 2024? AÖL sınavı 1.2. ve 3. oturum saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son duyuruyla, Açık Öğretim Liseleri'nin (AÖL) 2. dönem sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, bu hafta sonu düzenlenecek sınav için gerekli bilgilere erişebilecekler. Peki, açık lise sınavları ne zaman 2024? AÖL sınavı 1.2. ve 3. oturum saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:28 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:28
2. Dönem açık lise sınavları ne zaman 2024? AÖL sınavı 1.2. ve 3. oturum saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Liseleri'nin (AÖL) 2. dönem sınav giriş yerleri, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar, üç oturum halinde gerçekleştirilecek ve lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin bir üst sınıfa geçebilmeleri için hayati önem taşıyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 11.03.2024 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başladı.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

SINAVDA HER DERS İÇİN AYRI TESTLER UYGULANACAK

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİĞİ OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

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