2. Dönem açık lise sınavları ne zaman 2024? AÖL sınavı 1.2. ve 3. oturum saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

SINAVDA HER DERS İÇİN AYRI TESTLER UYGULANACAK

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİĞİ OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.