18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? Bugün anaokulu, kreşler tatil mi? Vali'den son dakika duyuru

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından 5 günlük güncel hava tahmin raporu da yayımlandı. Yayımlanan güncel haritadaki verilere göre, İstanbul'da kar yağışı 18 Mart Cuma ve 19 Mart Cumartesi günleri kuvvetli bir şekilde etkisini gösterecek. 20 Mart Pazar günü de kent genelinde kar yağışı etkili olacak. 21-22 Mart tarihlerinde ise kar yağışı kenti kademeli olarak terk edecek.

MGM'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."