18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? Bugün anaokulu, kreşler tatil mi? Vali'den son dakika duyuru

İstanbul'da Cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıs sonrası yeni tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yerlikaya alınan tedbirleri tek tek duyurdu. Peki Yarın anaokulu, kreşler tatil mi? 18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? İşte Vali'den son dakika duyuru...
YARIN ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.'' dedi.
20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirle şöyle;
AKOM, AFAD VE İBB EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ
Kuvvetli kar nedeniyle İstanbul'da günlük hayatta birtakım olumsuzluklar yaşanması bekleniyor. Kuvvetli kar nedeniyle kent genelinde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce uyarılar yapıldı. AKOM, AFAD ve İBB ekipleri de kent genelinde teyakkuz haline geçti.