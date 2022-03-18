Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 18.03.2022 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 09:13
    ABONE OL

    18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? Bugün anaokulu, kreşler tatil mi? Vali'den son dakika duyuru

    Megakent İstanbul'da eğitime kar engeli! Son dakika haberine göre kentte okullar tatil edildi. Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle bir takım tedbirler alındığını bildirdi. Alınan tedbirler arasında anaokulu ve kreşler ile ilgili de bilgi yer alıyor. Peki; Bugün anaokulu, kreşler tatil mi? 18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı?

    18 Mart Cuma İstanbul’da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı?

    İstanbul'da Cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıs sonrası yeni tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yerlikaya alınan tedbirleri tek tek duyurdu. Peki Yarın anaokulu, kreşler tatil mi? 18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? İşte Vali'den son dakika duyuru...

    YARIN ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.'' dedi.

    20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirle şöyle;

    AKOM, AFAD VE İBB EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

    Kuvvetli kar nedeniyle İstanbul'da günlük hayatta birtakım olumsuzluklar yaşanması bekleniyor. Kuvvetli kar nedeniyle kent genelinde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce uyarılar yapıldı. AKOM, AFAD ve İBB ekipleri de kent genelinde teyakkuz haline geçti.

        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından 5 günlük güncel hava tahmin raporu da yayımlandı. Yayımlanan güncel haritadaki verilere göre, İstanbul'da kar yağışı 18 Mart Cuma ve 19 Mart Cumartesi günleri kuvvetli bir şekilde etkisini gösterecek. 20 Mart Pazar günü de kent genelinde kar yağışı etkili olacak. 21-22 Mart tarihlerinde ise kar yağışı kenti kademeli olarak terk edecek.

        MGM'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

        Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında şöyle denildi:

        "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çanakkale Deniz Zaferi’nin hikayesi...
        Haberler Eğitim 18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? Bugün anaokulu, kreşler tatil mi? Vali'den son dakika duyuru
            SON DAKİKA