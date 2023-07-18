Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 18.07.2023 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 16:22
    ABONE OL

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri 2023! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri 2023! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi )
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
    (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi )

    Finans ve Bankacılık
    (Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Fizik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Ardeşen Turizm Fakültesi)
    Gürcü Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi )
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Mimarlık
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Peyzaj Mimarlığı
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

    (Eğitim Fakültesi )
    Sınıf Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi )
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi )
    Sosyal Hizmet
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Su Ürünleri Mühendisliği
    (Su Ürünleri Fakültesi)
    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tarla Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi )
    Tıp

        (Tıp Fakültesi)Turizm İşletmeciliği
        (Ardeşen Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi )
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri 2023! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
            loading
            SON DAKİKA