Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi )
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
Finans ve Bankacılık
(Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ardeşen Turizm Fakültesi)
Gürcü Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi )
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi )
Sosyal Hizmet
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Su Ürünleri Mühendisliği
(Su Ürünleri Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi )
Tıp