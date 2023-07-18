Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri 2023! Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ankara)

(Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Ankara)

(Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (Ankara)

(Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)

(Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)

(Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Ankara)

(Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık

(Hamidiye Eczacılık Fakültesi)

Eczacılık (Ankara)

(Gülhane Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)

(Gülhane Eczacılık Fakültesi )

Ergoterapi

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Ankara)

(Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara)

(Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi)

Hemşirelik

(Hamidiye Hemşirelik Fakültesi)

Hemşirelik (Ankara)

(Gülhane Hemşirelik Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji

(Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Ankara)

(Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ortez ve Protez (Ankara)