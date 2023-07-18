Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bölümleri 2023! Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Organik Tarım İşletmeciliği

(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi

(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)