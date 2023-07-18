Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bölümleri 2023! Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi
(Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya
(Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Gıda Teknolojisi
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Organik Tarım İşletmeciliği
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)