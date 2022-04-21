Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2022 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? www.meb.gov.tr - e-okul.meb.gov.tr BAŞVURU YAPMA EKRANI!

Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2022 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman? soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 4 Nisan'da yapılacak. Sınav öncesinde adayların başvuru yapması gerekiyor. Başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. Beklenen İOKBS kılavuzu az önce yayımlandı. Bu yıl İOKBS bursu 468,54 TL olarak yatırılacak. Burs almak isteyen adaylar başvurular hakkında araştırmalara koyuldu. İşte son dakila gelişmelerin detayları ve www.meb.gov.tr - e-okul.meb.gov.tr BAŞVURU YAPMA EKRANI!
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2022 İOKBS başvuruları başladı. 21 Nisan'da başlayan başvurular 13 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.
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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınavına başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 4 Eylül'de yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.