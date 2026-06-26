Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat işlemleri ve işe başlama süreçleri 29 Haziran 2026'dan itibaren yürütülecek.

Öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin kılavuz 24 Nisan'da yayımlandı.

Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama süreci 29 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı. Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama süreci 29 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ile yönetici görevlendirmesine ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı anımsatıldı.