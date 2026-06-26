Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı. 5-8 Mayıs'ta başvuru yapan öğretmenlerin atama sonuçları erişime açılırken, ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılış ve göreve başlama işlemleri 29 Haziran 2026'dan itibaren gerçekleştirilecek.
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- Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı.
- Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama süreci 29 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.
- Öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin kılavuz 24 Nisan'da yayımlandı.
- 5-8 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmen adaylarının değerlendirme süreci tamamlandı.
- Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat işlemleri ve işe başlama süreçleri 29 Haziran 2026'dan itibaren yürütülecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı. Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama süreci 29 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ile yönetici görevlendirmesine ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı anımsatıldı.
5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını tamamlayan öğretmen adaylarının değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, atama sonuçlarının erişime açıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat işlemleri ile kurumlarından ayrılış ve yeni görev yerlerinde işe başlama süreçlerinin 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürütüleceği kaydedildi.