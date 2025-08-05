Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman, saat kaça kadar? 2025 PMYO başvuru takvimi

(Kaynak: AA)

Ayrıca, adayların 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla en az 18 yaşında ve 1 Ocak 2025 itibarıyla ise 26 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için ise düzeltmeden önceki yaş esas alınacak.

Başvuracak kadın adayların boyunun en az 162 santimetre, erkek adayların ise 167 santimetreden kısa olmaması isteniyor. Ayrıca, beden kitle indeksi (BKİ) değerinin 18 ile 27 arasında olması gerekmekte.