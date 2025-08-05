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Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman, saat kaça kadar? 2025 PMYO başvuru takvimi

Polis olma hayali kuran binlerce aday için kritik süreçte sona gelindi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımları kapsamında yürütülen başvuru sürecinin son günü merak ediliyor. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve şartların titizlikle karşılanması gereken bu süreçte, “Polis alımı başvurularında son gün ne zaman, saat kaçta sona eriyor?” sorusu adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 2025 PMYO başvuru takvimi…

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Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :05 Ağustos 2025 , 09:31
Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman, saat kaça kadar? 2025 PMYO başvuru takvimi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) için 2025 yılı alım ilanını Resmi Gazete'de duyurdu. Bu kapsamda, toplamda 2 bin 500 öğrenci alınacak. Bunların 2 bini erkek, 500'ü ise kadın adaylardan oluşacak. Peki Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman, saat kaça kadar? İşte 2025 PMYO başvuru takvimi…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025-2026 POLİS ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için polis alımı başvuruları 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, "pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencisi olmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve lise veya dengi bir okuldan mezun bulunması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların, 2025 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham puan almış olmaları şart. Şehitlerin ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu taban puan 200 olarak belirlendi. Ancak, bu hak emniyet teşkilatı çalışanları veya emeklilerinin eş ve çocukları için geçerli değil.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Ayrıca, adayların 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla en az 18 yaşında ve 1 Ocak 2025 itibarıyla ise 26 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için ise düzeltmeden önceki yaş esas alınacak.

Başvuracak kadın adayların boyunun en az 162 santimetre, erkek adayların ise 167 santimetreden kısa olmaması isteniyor. Ayrıca, beden kitle indeksi (BKİ) değerinin 18 ile 27 arasında olması gerekmekte.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İlanda, yukarıdaki şartların yanı sıra adaylardan beklenen diğer kriterlere de yer verildi. Bu koşullar, başvuru sürecinde adayların dikkatle incelemesi gereken önemli maddeleri içeriyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin belirlenen tarihler arasında ilgili internet sitesinden işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

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