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2025 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli mi? YKS 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, YKS 2024 oturumları, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ayrı oturum şeklinde gerçekleşecek. 2024 yılında 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler, gelecek sene yapılacak olan YKS 2025 tarihi için araştırmalarını hızlandırdı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 07:06 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:06
2025 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli mi? YKS 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 3 milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği sınav sonuçları, 17 Temmuz tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilecek. Bu kritik aşamadan sonra adaylar, tercih yapma heyecanına kapılmış durumdalar. Son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ile başarı sıralamalarını araştırarak hedeflerine daha yakın olmaya çalışıyorlar. Ancak gelecek senenin adayları da merakla YKS 2025 tarihini bekliyorlar. Peki, seneye yapılacak YKS tarihi belli mi? İşte, YKS 2025'e dair detaylar...

YKS 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 YKS'ye kaç gün kaldı soruları artarken YKS (TYT, AYT ve YDT) 2025'in tarihleri resmi olarak henüz duyurmadı. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin, 21 Haziran 2025'de TYT'ye, 22 Haziran 2025'de ise AYT'ye ve YDT'ye girmesi bekleniyor.

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2024-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

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