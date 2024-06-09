2025 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli mi? YKS 2025 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 3 milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği sınav sonuçları, 17 Temmuz tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilecek. Bu kritik aşamadan sonra adaylar, tercih yapma heyecanına kapılmış durumdalar. Son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ile başarı sıralamalarını araştırarak hedeflerine daha yakın olmaya çalışıyorlar. Ancak gelecek senenin adayları da merakla YKS 2025 tarihini bekliyorlar. Peki, seneye yapılacak YKS tarihi belli mi? İşte, YKS 2025'e dair detaylar...