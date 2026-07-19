Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM, 16 Haziran'da kullanıma açılmasının ardından 220 bin 417 kullanıcıya ulaştı. Platformda bugüne kadar 3 milyon 230 bin 38 öğrenme işlemi gerçekleştirilirken, sohbet modülünde 51 bin 373 oturum yapıldı.

DİLİM PLATFORMUNDAKİ GÜNCEL VERİLER Platform, 16 Haziran'da kullanıma açılmasının ardından 220 bin 417 kullanıcıya ulaştı.

ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 230 bin 38 öğrenme işlemi gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. Sohbet modülünde 51 bin 373 oturum yapıldı.

DÖRT TEMEL DİL BECERİSİNE ODAKLANIYOR

DİLİM; öğrenciler, öğretmenler, veliler, gençler ve yabancı dil öğrenmeye devam eden her yaştan kullanıcı için tasarlandı.

Platform, dil öğrenme sürecinde şu dört temel becerinin birlikte geliştirilmesini hedefliyor:

Konuşma

Yazma

Okuma

Dinleme

Yapay zeka destekli değerlendirme modülleri, kullanıcıların konuşma ve yazma çalışmalarını anlık olarak analiz ediyor. Sistem, bu analizlere göre kişiye özel geri bildirim sunuyor ve öğrenme sürecini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor.

MEB'in yapay zeka destekli dil öğretme platformu DİLİM | Görsel: MEB

ÖĞRETMENLER GELİŞİMİ RAPORLARDAN İZLEYEBİLİYOR

Platformdaki Öğretmen Modülü, öğrencilerin gelişim sürecinin takip edilmesini sağlıyor. Öğretmenler hem sınıfın genel durumunu hem de öğrencilerin bireysel performans raporlarını görüntüleyebiliyor.

Veli entegrasyonu sayesinde aileler de çocuklarının öğrenme sürecini yakından izleyebiliyor. Böylece velilerin eğitime daha aktif katılması amaçlanıyor.

İÇERİKLER MEB ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANIYOR

DİLİM'deki İngilizce içerikler, MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler tarafından geliştiriliyor. Hazırlanan materyaller, kullanıma sunulmadan önce pedagojik ve etik açıdan değerlendiriliyor.

Platformda Türkiye'nin kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtan içeriklere de yer veriliyor. Milli ve dini bayramlar, geleneksel yaşam unsurları ve kültürel değerler yabancı dil öğretiminin bir parçası olarak kullanıcılara aktarılıyor.

KULLANICI VERİLERİ BAKANLIK SUNUCULARINDA TUTULUYOR

Sistem, dışarıya kapalı bir altyapı üzerinden çalışıyor. Kullanıcılara ait veriler Bakanlık sunucularında saklanıyor.

DİLİM'in ölçme ve değerlendirme altyapısı, yabancı dil seviyelerini ortak standartlarla belirleyen Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ile uyumlu olarak hizmet veriyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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