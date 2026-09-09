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ÖZYES'te değerlendirme tamamlandı! Spor bilimleri programlarına aday seçimi için sonuçlar erişime açık

ÖSYM, 2026-ÖZYES sınav sonuçlarını 09 Eylül 2026 saat 11.15'ten itibaren sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açtı.

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ÖZYES'te değerlendirme tamamlandı! Spor bilimleri programlarına aday seçimi için sonuçlar erişime açık

2026-ÖZYES sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden TC kimlik ve aday şifresiyle sorgulayabilirsiniz. Başkanlık duyurusuna göre değerlendirme tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

ÖZYES sonuçları ilan edildi.ÖZYES sonuçları ilan edildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DUYURU
(09 Eylül 2026)

2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuçları Açıklandı

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2026 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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