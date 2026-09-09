ÖZYES sonuçları ilan edildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DUYURU

(09 Eylül 2026)

2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuçları Açıklandı

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2026 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"