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Altyapı nasıl yazılır? TDK'ye göre “alt yapı” birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede dil bilgisi kurallarına göre kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Özellikle “alt yapı” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "alt yapı" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “altyapı” doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 16:03
Altyapı nasıl yazılır? TDK’ye göre alt yapı birleşik mi, ayrı mı?

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Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazımı vardır. Bunlardan biri de "alt yapı" kelimesidir. Altyapı kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "altyapı" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

ALTYAPI NASIL YAZILIR?

"Altyapı" kelimesi birleşik bir kelimedir. "Alt" kelimesi kök sözcük olarak kullanılırken, "yapı" kelimesi ise "yap" kökünden türetilmiş ve "yapı" biçiminde ortaya çıkmıştır.

✔ Doğru yazımı: Altyapı

✖ Yanlış yazımı: Alt yapı

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "ALT YAPI" BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu, Türkçe'nin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulan ve dilbilgisi kurallarını resmi web sitesinde yayımlayarak bu kuralları doğru bir şekilde aktaran bir kamu kurumudur.

TDK'ye göre "altyapı" kelimesi birleşik yazılmalıdır.