Altyapı nasıl yazılır? TDK'ye göre “alt yapı” birleşik mi, ayrı mı?

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Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazımı vardır. Bunlardan biri de "alt yapı" kelimesidir. Altyapı kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "altyapı" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv) ALTYAPI NASIL YAZILIR? "Altyapı" kelimesi birleşik bir kelimedir. "Alt" kelimesi kök sözcük olarak kullanılırken, "yapı" kelimesi ise "yap" kökünden türetilmiş ve "yapı" biçiminde ortaya çıkmıştır. ✔ Doğru yazımı: Altyapı ✖ Yanlış yazımı: Alt yapı