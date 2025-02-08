Özel okullarda fahiş fiyat vurgunu! Bakan Tekin açıkladı: 22 tane okul tespit ettik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme özel önemli açıklamalarda bulundu.
22 OKUL TESPİT EDİLDİ
Özel okullardaki fahiş fiyat artışı konusunda net konuşan Tekin, "12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yol izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. (AA)
"KAPATMAYA KADAR GİDER"
Tekin, "22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir.diyerek özel okullara telkinde bulundu.
700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2. uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3. uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. (AA)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki yılda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışıyoruz. 6 Şubat'tan önceki koşullardan daha iyi koşullar oluşturacağız. Bize verilen talimat bu ve biz bu hedef için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Deprem bölgesinde mevcut derslik sayısının yüzde 10 fazlasına ulaşmayı kendilerine ödev kabul ettiklerini söyleyen Tekin, "2024-2025 Öğretim Yılı 9 Eylül başladı. Bu tarih itibarıyla biz hemen hemen 6 Şubat 2023 öncesi derslik sayısına ulaşmış durumdayız. 11 ilde 20 bine yakın derslik faaliyete geçecek. 9 bin derslik kullanılmaz hale gelmişti. Bunu yeniden yaptığımız gibi rakamı da 20 bine çıkarmış olacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her ilimizde en az yüzde 10 fazla derslik kazandırarak daha iyi bir eğitim verilmesi için çalışıyoruz." sözlerini kullandı.