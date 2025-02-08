Özel okullarda fahiş fiyat vurgunu! Bakan Tekin açıkladı: 22 tane okul tespit ettik

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme özel önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel açıklamalar 22 OKUL TESPİT EDİLDİ

Özel okullardaki fahiş fiyat artışı konusunda net konuşan Tekin, "12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yol izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. (AA) "KAPATMAYA KADAR GİDER"

Tekin, "22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir.diyerek özel okullara telkinde bulundu. 700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2. uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3. uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız." ifadelerini kullandı.