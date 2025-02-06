Eğer güvenlik sorusunu unuttuysanız, bu durumda şifrenizi sıfırlamak için Başvuru Merkezlerine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru Merkezine, nüfus cüzdanı veya pasaport ile başvurduğunuzda, yeni şifrenizi alabilirsiniz.

Bu adımı doğru şekilde tamamladıktan sonra, yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulacaktır.

Ekranda belirtilen T.C. Kimlik Numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak girin.

ÖSYM şifrenizi unuttuysanız, yeniden edinmek için birkaç adımı takip edebilirsiniz:

Bu şekilde, adaylar şifrelerini kolayca değiştirebilir ve sistemdeki tüm işlemlerini güvenli bir şekilde sürdürebilirler.

Adaylar, zaman zaman ÖSYM AİS şifresini değiştirmek isteyebilir. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

(Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM Aday Şifresi Unutulursa Ne Yapılmalı?

Eğer adaylar şifrelerini unutur ve sisteme erişim sağlayamazlarsa, çözüm oldukça basittir. Şifremi Unuttum seçeneği ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifrelerini sıfırlayabilirler. Eğer bu yöntemle şifre edinilemezse, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurup, nüfus cüzdanı veya pasaportla şahsen başvurarak yeni şifrelerini edinebilirler.

Bu işlemlerle, adaylar güvenli bir şekilde sistemlerine erişebilir ve sınav başvurularını yapabilirler.