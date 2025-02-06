(Takvim Foto Arşiv)
ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
ÖSYM şifrenizi unuttuysanız, yeniden edinmek için birkaç adımı takip edebilirsiniz:
ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına gidin (https://ais.osym.gov.tr).
Ekranda belirtilen T.C. Kimlik Numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak girin.
Şifre oluştururken verdiğiniz güvenlik sorusunun cevabını doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir.
Bu adımı doğru şekilde tamamladıktan sonra, yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulacaktır.
Eğer güvenlik sorusunu unuttuysanız, bu durumda şifrenizi sıfırlamak için Başvuru Merkezlerine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru Merkezine, nüfus cüzdanı veya pasaport ile başvurduğunuzda, yeni şifrenizi alabilirsiniz.
(Takvim Foto Arşiv)
ÖSYM AİS Şifresi Değiştirme ve Güncelleme
Adaylar, zaman zaman ÖSYM AİS şifresini değiştirmek isteyebilir. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:
ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına giriş yapın.
T.C. Kimlik Numarası ve ekrandaki güvenlik numarasını girin.
Güvenlik sorusunu doğru bir şekilde cevapladıktan sonra, yeni şifrenizi belirleyin.
Tüm bilgilerinizi eksiksiz girerek şifreniz yenilenecektir.
Bu şekilde, adaylar şifrelerini kolayca değiştirebilir ve sistemdeki tüm işlemlerini güvenli bir şekilde sürdürebilirler.
(Takvim Foto Arşiv)
ÖSYM Aday Şifresi Unutulursa Ne Yapılmalı?
Eğer adaylar şifrelerini unutur ve sisteme erişim sağlayamazlarsa, çözüm oldukça basittir. Şifremi Unuttum seçeneği ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifrelerini sıfırlayabilirler. Eğer bu yöntemle şifre edinilemezse, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurup, nüfus cüzdanı veya pasaportla şahsen başvurarak yeni şifrelerini edinebilirler.
Bu işlemlerle, adaylar güvenli bir şekilde sistemlerine erişebilir ve sınav başvurularını yapabilirler.