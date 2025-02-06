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ÖSYM aday şifresi nasıl ve nereden alınır? AİS şifresi nasıl sıfırlanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2025 itibarıyla başlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruların tamamlanabilmesi için adayların sisteme giriş yapmaları ve şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Ancak sisteme ilk kez giriş yapacak olanlar veya şifresini unutanlar ÖSYM AİS şifresi alma ve yenileme sürecini merak ediyor.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 11:20
ÖSYM aday şifresi nasıl ve nereden alınır? AİS şifresi nasıl sıfırlanır?

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    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla birlikte, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapabilmek için gerekli olan şifreyi nasıl alacaklarını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara başvuru yapabilmek, sınav giriş belgelerini görüntülemek ve sonuçları öğrenmek için adayların sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? Şifresini unutan adaylar ne yapmalı? İşte 2025 yılı için güncellenmiş şifre alma ve yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM Aday Şifresi Nedir?

    ÖSYM aday şifresi, sadece adayın bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve yalnızca o kişinin erişebileceği güvenlik şifresidir. Bu şifre, adayın başkalarının adına işlem yapmasını engelleyerek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır. Şifreler, aday tarafından sadece kendisine ait bilgilerle oluşturulur ve sistemde kriptolu bir şekilde saklanır, bu nedenle başka bir kişinin bu şifreyi görmesi veya edinmesi mümkün değildir. ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlar için adayların sisteme giriş yapabilmesi adına bu şifre gereklidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Alınır?

    ÖSYM sistemine daha önce kayıt olmamış adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden şifrelerini edinmek için Başvuru Merkezleri aracılığıyla işlem yapabilirler. Bu merkezlerden şifre alabilmek tamamen ücretsizdir. Ancak, e-Devlet şifresi olan adaylar için daha hızlı bir işlem seçeneği sunulmaktadır. e-Devlet ile Kayıt Ol butonunu kullanarak, adaylar şifrelerini oluşturabilir ve ÖSYM AİS sistemine doğrudan kaydolabilirler. Bu şekilde, Başvuru Merkezine gitmeden, tüm işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

    ÖSYM şifrenizi unuttuysanız, yeniden edinmek için birkaç adımı takip edebilirsiniz:

    ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına gidin (https://ais.osym.gov.tr).

    Ekranda belirtilen T.C. Kimlik Numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak girin.

    Şifre oluştururken verdiğiniz güvenlik sorusunun cevabını doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir.

    Bu adımı doğru şekilde tamamladıktan sonra, yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulacaktır.

    Eğer güvenlik sorusunu unuttuysanız, bu durumda şifrenizi sıfırlamak için Başvuru Merkezlerine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru Merkezine, nüfus cüzdanı veya pasaport ile başvurduğunuzda, yeni şifrenizi alabilirsiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM AİS Şifresi Değiştirme ve Güncelleme

    Adaylar, zaman zaman ÖSYM AİS şifresini değiştirmek isteyebilir. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

    ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına giriş yapın.

    T.C. Kimlik Numarası ve ekrandaki güvenlik numarasını girin.

    Güvenlik sorusunu doğru bir şekilde cevapladıktan sonra, yeni şifrenizi belirleyin.

    Tüm bilgilerinizi eksiksiz girerek şifreniz yenilenecektir.

    Bu şekilde, adaylar şifrelerini kolayca değiştirebilir ve sistemdeki tüm işlemlerini güvenli bir şekilde sürdürebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM Aday Şifresi Unutulursa Ne Yapılmalı?

    Eğer adaylar şifrelerini unutur ve sisteme erişim sağlayamazlarsa, çözüm oldukça basittir. Şifremi Unuttum seçeneği ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifrelerini sıfırlayabilirler. Eğer bu yöntemle şifre edinilemezse, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurup, nüfus cüzdanı veya pasaportla şahsen başvurarak yeni şifrelerini edinebilirler.

    Bu işlemlerle, adaylar güvenli bir şekilde sistemlerine erişebilir ve sınav başvurularını yapabilirler.

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