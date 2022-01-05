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    • Eğitim
    • 05.01.2022 11:28
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    • 05.01.2022 11:28
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    Özel okul fiyatları ne kadar oldu? Özel okul fiyatları 2022: Kolej ve özel okullara zam geldi mi, gelecek mi?

    2022 yılında özel okul ve kolejlere zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci ve velileri özel okul fiyatlarıyla ilgili son dakika 'zam' açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Kolej ve özel okullara zam geldi mi, gelecek mi? Özel okul fiyatları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

    Özel okul fiyatları 2022!

    Son dakika özel okul fiyatlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. 2022 yılına girilmesiyle birlikte güncel özel okul fiyatları merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi özel okullara gelecek zamma ilişkin detayları araştırıyor. Özel okul fiyatları 2022: Kolej ve özel okullara zam geldi mi, gelecek mi? Özel okul fiyatları ne kadar oldu? soruları gündemde sıcak konular arasında yer alıyor. İşte 2022 yılı için özel okul fiyatları...

    KOLEJ VE ÖZEL OKULLARA ZAM GELDİ Mİ, GELECEK Mİ?

    Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) yaptığı açıklamada, ''Özel okul ücretleri TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir.'' denildi.

    Artış oranını değerlendiren TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, ''Bu artış 5580 sayılı kanunla bize verilmiş ve geçmiş 3 yılın 12 ay ortalamasına göre değerlendirdiğimiz bir sınırlama. Ancak okullarımız kendi velilerinin durumunu gözeteceklerdir.'' diye konuştu.
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    Haberler Eğitim Özel okul fiyatları ne kadar oldu? Özel okul fiyatları 2022: Kolej ve özel okullara zam geldi mi, gelecek mi?
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