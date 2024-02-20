AÖL 2. dönem sınav takvimi 2024! Açık Lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav yeri ve giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Liseleri'nde öğrenim gören binlerce öğrencinin merakla beklediği 2. dönem sınav tarihleri sonunda açıklandı. Özellikle uzaktan eğitimle lise eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alan "AÖL 2. dönem sınavları" için belirlenen tarihler şu şekilde...

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2. Dönem Sınav Tarihleri ve Detayları Açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2. dönem sınavlarının detayları ve tarihleri belirlendi. İşte detaylar: Sınav Tarihleri ve Saatleri: 2. dönem sınavları 16 Mart 2024 Cumartesi ve 17 Mart 2024 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların başlama saatleri Türkiye saatiyle 10.00 ve 14.00 olarak belirlendi. Adaylar, sınav oturumlarına bu saatlerde katılacaklar.