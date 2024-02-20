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AÖL 2. dönem sınav takvimi 2024! Açık Lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav yeri ve giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak ikinci döneme hazırlanmaya başladılar. Özellikle sınav tarihlerinin belirlenmesiyle birlikte öğrenciler, çalışma programlarını düzenleyerek sınavlara hazırlık sürecine odaklanıyorlar.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 13:04 Güncelleme 20 Şubat 2024, 13:04
AÖL 2. dönem sınav takvimi 2024! Açık Lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav yeri ve giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Liseleri'nde öğrenim gören binlerce öğrencinin merakla beklediği 2. dönem sınav tarihleri sonunda açıklandı. Özellikle uzaktan eğitimle lise eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alan "AÖL 2. dönem sınavları" için belirlenen tarihler şu şekilde...

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2. Dönem Sınav Tarihleri ve Detayları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2. dönem sınavlarının detayları ve tarihleri belirlendi. İşte detaylar:

Sınav Tarihleri ve Saatleri: 2. dönem sınavları 16 Mart 2024 Cumartesi ve 17 Mart 2024 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların başlama saatleri Türkiye saatiyle 10.00 ve 14.00 olarak belirlendi. Adaylar, sınav oturumlarına bu saatlerde katılacaklar.

Sınav Yeri ve Sınav Giriş Belgeleri:

Sınavlar yüz yüze olarak yapılacak ve adaylar sınav merkezi tercihi yapabilecekler. Adayların sınav yerleri, sınav giriş belgeleri ile belirlenecek. Sınav giriş belgeleri, adayların öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 11 Mart 2024 tarihinden itibaren erişilebilecek.

Sınav Yerlerinin Belirlenmesi:

Adaylar, sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecekler. Bu tercihler, sınav giriş belgeleri ile birlikte adaylara bildirilecek.

Adaylar, sınavla ilgili detaylı bilgilere ve sınav giriş belgelerine 11 Mart 2024 tarihinden itibaren erişebileceklerdir. Sınavlarla ilgili güncel bilgiler ve duyurular için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve AÖL öğrenci giriş adresleri takip edilebilir.

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