1 hafta ara tatil ne zaman, belli oldu! İlkokul, ortaokul, lise ara tatil tarihi 2023-2024! 9 günlük tatil başlıyor...2. ara tatilden önce

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ BİLGİSİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024
ÖĞRENCİLERİN EK OLARAK TATİL YAPACAĞI GÜNLER BELLİ OLDU
Öğrenciler MEB tarafından paylaşılan çalışma takviminin yanı sıra resmi ve dini günlerde de dinlenme fırsatı yakalıyor.
2024 yılı tatil günleri takvimine göre okulların kapalı olacağı günler belli oldu. 1 Ocak pazartesi günü, 23 Nisan Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Çarşamba İşçi bayramında okullar tatil olacak.
19 Mayıs Pazar gününe denk geldiğinden öğrenciler ayrıca tatil yapamayacak. Benzer şekilde 10,11,12 Nisan tarihlerinde uygulanacak Ramazan Bayramı ikinci ara tatile denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak.
MEB'DEN OKULLARDA MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ KARARI!
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda müfredat değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada değişikliğin tüm sınıfları kapsayacağını dile getirirken, çocuklara gereksiz düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapılmayacağının altını çizerek sadeleştirme olacağını işaret etti.
Yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde tekrar eden konular olduğuna vurgu yapan Bakan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkarmak üzerine çalışmalara yoğunlaştıklarını vurguladı.