SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

1 hafta ara tatil ne zaman, belli oldu! İlkokul, ortaokul, lise ara tatil tarihi 2023-2024! 9 günlük tatil başlıyor...2. ara tatilden önce

Okulların ne zaman kapanacağı araştırılıyor. Ve belli oldu, 1. dönem ara tatil yaklaşıyor. 10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almadığından öğrenciler Cuma günü tam gün ders görecek. Gözler MEB'in yayımladığı 2023-2024 yılı tatil takviminde. 1. dönem ara tatile az bir süre kaldı. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil olacak. Peki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? İşte tatil tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 08:49 Güncelleme 07 Kasım 2023, 08:49
1 hafta ara tatil ne zaman, belli oldu! İlkokul, ortaokul, lise ara tatil tarihi 2023-2024! 9 günlük tatil başlıyor...2. ara tatilden önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu, 1. dönem ara tatil ne zaman sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci Kasım ayında ara tatil yapacak. Peki 1. dönem ilk ara tatil ne zaman? 2. dönem 2. ara tatil hangi tarihte? Ara tatiller kaç gün sürecek? İşte yanıtı...

1 HAFTA ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

MEB takvimiyle okullarda ara tatillerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli oldu. Buna göre okullarda 1 haftalık ara tatil 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayıp 17 Kasım 2023 Cuma günü bitecek. Hafta sonlarını da sayarsak toplam 9 günlük tatil olacak.

Okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ BİLGİSİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

ÖĞRENCİLERİN EK OLARAK TATİL YAPACAĞI GÜNLER BELLİ OLDU

Öğrenciler MEB tarafından paylaşılan çalışma takviminin yanı sıra resmi ve dini günlerde de dinlenme fırsatı yakalıyor.

2024 yılı tatil günleri takvimine göre okulların kapalı olacağı günler belli oldu. 1 Ocak pazartesi günü, 23 Nisan Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Çarşamba İşçi bayramında okullar tatil olacak.

19 Mayıs Pazar gününe denk geldiğinden öğrenciler ayrıca tatil yapamayacak. Benzer şekilde 10,11,12 Nisan tarihlerinde uygulanacak Ramazan Bayramı ikinci ara tatile denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak.

MEB'DEN OKULLARDA MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ KARARI!

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda müfredat değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada değişikliğin tüm sınıfları kapsayacağını dile getirirken, çocuklara gereksiz düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapılmayacağının altını çizerek sadeleştirme olacağını işaret etti.

Yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde tekrar eden konular olduğuna vurgu yapan Bakan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkarmak üzerine çalışmalara yoğunlaştıklarını vurguladı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İsrail’in 75 yıllık zulmü soykırıma dönüştü! İşte 32 gündür Gazze’de yaşananlar! Katil İsrail’in sırdaşından ’koltuk sallanıyor’ uyarısı
Değişim meğişim yok! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun izinde! 6’lıyla at pazarlığına devam...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
SON DAKİKA