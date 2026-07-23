ÖSYM’den DGS adaylarına kritik uyarı: Son tarih 31 Temmuz
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) başvuran adaylara önemli bir uyarıda bulundu. Adayların, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak ön lisans eğitim bilgilerini 23-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kontrol ederek seçmeleri ve 31 Temmuz saat 23.59’a kadar onaylamaları gerekiyor. ÖSYM, belirtilen süre içinde yapılmayan işlemlerde adayların son kayıtlı eğitim bilgilerinin dikkate alınacağını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvuran adaylara eğitim bilgileriyle ilgili önemli bir hatırlatma yaptı. Adayların, yerleştirme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgilerini kontrol ederek onaylamaları gerekiyor.
ÖSYM DUYURDU
ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2026-DGS'ye başvuran adaylar, 23-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerini kontrol edecek ve kullanılmasını istedikleri bilgiyi seçerek onaylayacak.
Adayların işlemlerini 31 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen süre içinde yapılacak son seçim, DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde esas alınacak.
ÖSYM, DGS puan hesaplama ve yerleştirme süreçlerinde adayların ön lisans eğitim bilgilerinin kullanıldığını belirtti. Bu nedenle adayların sisteme kayıtlı bilgilerini dikkatle incelemesi istendi.
HATALI VEYA EKSİK BİLGİ İÇİN YÖKSİS UYARISI
Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları veya olacakları yükseköğretim kurumlarıyla iletişime geçerek bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.
YÖKSİS'e eklenemeyen eğitim bilgileri için ise adayların, okulları aracılığıyla bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden güncelletmesi ve ardından AİS üzerinden seçim yaparak onaylaması gerekiyor.
ÖSYM, adayların bireysel olarak veya üniversitelerin doğrudan merkeze yapacağı değişiklik ve düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı.
SON SEÇİM DİKKATE ALINACAK
Duyuruda, eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin 31 Temmuz saat 23.59'da sona ereceği vurgulandı. Adayların bu tarihe kadar yaptığı son eğitim bilgisi seçimi geçerli olacak.
ÖSYM ayrıca, adayların tamamının eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, süresi içinde işlem yapmayan adaylar için sistemde geçerli olan eğitim bilgisinin kullanılacağını bildirdi.
SON TARİHE DİKKAT
Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumdaki adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına kaydettirmelerinin ardından "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 31 Temmuz'a kadar onaylamaları gerektiği vurgulanan duyuruda şu ifadeler kaydedildi:
Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan merkezimize yapacakları değişiklik veya düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 31 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar sona erecek olup, adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.
2026-DGS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 31 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapılan son seçim önem arz etmektedir. ÖBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında, ön lisans alan bilgisi, okul kodu kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.