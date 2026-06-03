ÖSYM'den AGS'ye NATO ayarı: 12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a alındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

ÖSYM Başkanı Ersoy'un paylaşımı



AGS VE ÖABT OTURUMLARI 26 TEMMUZ'A ERTELENDİ



Ersoy, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Buna göre, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.



Ersoy, yaptığı açıklamada, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren en üst düzey toplantıdır. Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.







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