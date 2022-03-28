ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI! 2022 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL nerede kullanılır, kaç yıl geçerli sayılır? Puan hesaplama...

YÖKDİL sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL sınavını 13 Mart'ta gerçekleştirdi. Sınava katılan adaylar geçtiğimiz günlerde yayımlanan sınav soruları ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçları beklemeye başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2022 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL nerede kullanılır, kaç yıl geçerli sayılır?
YÖKDİL/1 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.
YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.