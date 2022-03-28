Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 28.03.2022 10:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 10:53
    ABONE OL

    ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI! 2022 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL nerede kullanılır, kaç yıl geçerli sayılır? Puan hesaplama...

    YÖKDİL sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Bu sene 13 Mart'ta uygulanan sınavın sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçlarına nereden bakılır? YÖKDİL nerelerde geçerli? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL nerede kullanılır, kaç yıl geçerli sayılır?

    YÖKDİL sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL sınavını 13 Mart'ta gerçekleştirdi. Sınava katılan adaylar geçtiğimiz günlerde yayımlanan sınav soruları ve cevaplarını görüntüledikten sonra sonuçları beklemeye başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2022 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL nerede kullanılır, kaç yıl geçerli sayılır?

    YÖKDİL/1 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

    Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.

    YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?

    Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

        YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

        Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

        YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan cinayette katiller tutuklandı!
        Haberler Eğitim ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI! 2022 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL nerede kullanılır, kaç yıl geçerli sayılır? Puan hesaplama...
            SON DAKİKA