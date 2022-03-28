👉e YÖKDİL ne zaman? e YÖKDİL başvuru tarihi ve ücreti! Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı nedir?

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaca e-YÖKDİL her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu yıl da Mayıs ayında uygulanması planlanan elektronik sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava katılım gösterecek adaylar internet arama motorlarında e YÖKDİL ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki e YÖKDİL başvuruları ne zaman, başvuru ücreti belli oldu mu? Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı nedir, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...