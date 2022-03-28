👉e YÖKDİL ne zaman? e YÖKDİL başvuru tarihi ve ücreti! Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı nedir?

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kısaca e-YÖKDİL her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu yıl da Mayıs ayında uygulanması planlanan elektronik sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava katılım gösterecek adaylar internet arama motorlarında e YÖKDİL ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki e YÖKDİL başvuruları ne zaman, başvuru ücreti belli oldu mu? Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı nedir, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...
E-YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2022 ÖSYM takvimine göre e-YÖKDİL sınavı bu yıl 14 Mayıs'ta uygulanacak. Sonuçlar da aynı gün içerisinde açıklanacak.
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E-YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 6 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadığından başvuru ücreti de belli olmadı. ÖSYM tarafından güncel kılavuz yayımlandığında haberimizde yer alacaktır.
YÖKDİL'E KİMLER GİREBİLİR?
YÖKDİL yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile YÖKDİL Sınav puanını geçerli sayan kurumların aradığı yabancı dil koşulunu sağladığını belgelemek isteyen adayların girdiği bir sınavdır. YÖKDİL'e girebilmek için belirtilmiş herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. Adayların Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na girebilmesi için sınav ücretini belirlenen tarihlerde yatırmış olması gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava girememektedir. YÖKDİL'e kimlerin girebileceği aşağıda listelenmiştir.
- Üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar
- Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çevirici başvurularında bulunacak adaylar
- Yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmak isteyen adaylar
- TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı), EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı) ve doçentlik sınav başvurusunda bulunacak adaylar
- Hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen kişiler
- Lisans programında son sınıftan bir sınıf önce veya son sınıfta olan adaylar
- Eğitimini yurt dışında alan ve diploma denkliği almak isteyen kişiler