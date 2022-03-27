🔔Yarın okul var mı? 28 Mart Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilik duyuruları: Ordu, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ardahan...

YARIN (28 MART PAZARTESİ) OKUL VAR MI?

Yarın için herhangi bir şehirden kar tatili duyurusu yapılmadı. Valiliklerden bir duyuru yapıldığında detaylar haberimizde yer alacaktır. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız. İşte il il hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARI GELDİ

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.