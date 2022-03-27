🔔Yarın okul var mı? 28 Mart Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilik duyuruları: Ordu, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ardahan...

Yarın okul var mı? 28 Mart Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Bir süredir kar yağışı nedeniyle okullar peş peşe tatil edilmişti. Kar yağışı pek bazı illerde devam ediyor. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikamet ettikleri illerdeki Valiliklerden 'kar tatili' açıklamaları gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Valilik duyuruları haberimizde! Yarın Ordu, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ardahan'da okullar tatil mi? İşte tatil edilen iller...
YARIN (28 MART PAZARTESİ) OKUL VAR MI?
Yarın için herhangi bir şehirden kar tatili duyurusu yapılmadı. Valiliklerden bir duyuru yapıldığında detaylar haberimizde yer alacaktır. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız. İşte il il hava durumu...
METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARI GELDİ
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.