ÖSYM YKS ( TYT, AYT, YDT) SINAV YERİ sorgulama ekranı! YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023! ÖSYM AİS giriş belgeleri açıklanma tarihi...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.