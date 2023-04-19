2023 ÖSYM AİS MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! MSÜ SINAV SONUÇ tarihi! İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi...

MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) MSÜ sınav sonuçları için takvimi duyurdu. Bu nedenle binlerce kişi MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi...
2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.