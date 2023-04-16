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    • Eğitim
    • 16.04.2023 15:52
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    • 16.04.2023 15:57
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    ALES soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir: osym.gov.tr! ALES 2023/1 cevap anahtarı A-B-C kitapçığı PDF indir! Türkçe, İngilizce...

    ALES 2023/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınava giren adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 16 Nisan 2023 Pazar günü uygulanan yabancı dil sınavının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. Peki ALES soru kitapçığı cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte ALES 2023/1 cevap anahtarı A-B-C kitapçığı full PDF indir!

    2023-ALES/1 TEMEL SORU KITAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI % 10

    ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı bu yıl 16 Nisan 2023 saat 10.15'te başladı. Sınav sonrası sonuç tarihi ve soru kitapçığı ve cevap anahtarı araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''ALES soru kitapçığı cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ALES 2023/1 sonuçları ne zaman yayımlanacak?

    ALES SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI MI?

    2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açıldı.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    ''Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2023 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 26 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''

    2023-ALES/1 TEMEL SORU KITAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (% 10)

    ALES 2023/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

        ÖSYM 2023/1 ALES sınav sonuçları Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ALES 2023/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI
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