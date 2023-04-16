ALES soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir: osym.gov.tr! ALES 2023/1 cevap anahtarı A-B-C kitapçığı PDF indir! Türkçe, İngilizce...

ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı bu yıl 16 Nisan 2023 saat 10.15'te başladı. Sınav sonrası sonuç tarihi ve soru kitapçığı ve cevap anahtarı araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''ALES soru kitapçığı cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ALES 2023/1 sonuçları ne zaman yayımlanacak?