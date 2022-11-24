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    • Memur
    • 24.11.2022 15:32
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    • 24.11.2022 15:41
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    Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılan binlerce kişi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar!

    Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    19 Kasım'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavının sonuçları açıklandı. Peki Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Son dakika... 2022 yılında ilk defa gerçekleştirilen uzman öğretmenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

    Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

    SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SONUÇLARI DUYURDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı.

    Açıklamada; "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.

        SINAVA 595 BİN 598 KİŞİ BAŞVURMUŞTU

        Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

        Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

        Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.

        Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.
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        Haberler Memur Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonucu sorgulama ekranı!
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