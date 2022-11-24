Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonucu sorgulama ekranı!

19 Kasım'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavının sonuçları açıklandı. Peki Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Son dakika... 2022 yılında ilk defa gerçekleştirilen uzman öğretmenlik sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.
Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SONUÇLARI DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı.
Açıklamada; "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.