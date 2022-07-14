ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları: 2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı?

2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı? sorusu YKS sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Hayalindeki üniversite ve bölümde okumak isteyenler 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katıldı. 20 Temmuz'da sonuçlar açıklanır açıklanmaz da tercih dönemi başlayacak. Peki YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
2022 YKS ÜNİVERSİTE YÖK ATLAS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Konuyla ilgili ÖSYM'den duyuru henüz gelmedi. Taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandığında haberimizde yer verilcektir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.
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