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    • Eğitim
    • 14.07.2022 16:59
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    • 14.07.2022 17:00
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    ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları: 2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı?

    YKS'ye giren binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarda. YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar ardından üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak. Hangi okulun kaç puan istediği merak ediliyor. En düşük ve en yüksek puanla öğrenci alan bölümler araştırılıyor. Peki 2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı? İşte ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları...

    2022 YKS ÜNİVERSİTE YÖK ATLAS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

    2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı? sorusu YKS sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Hayalindeki üniversite ve bölümde okumak isteyenler 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katıldı. 20 Temmuz'da sonuçlar açıklanır açıklanmaz da tercih dönemi başlayacak. Peki YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

    2022 YKS ÜNİVERSİTE YÖK ATLAS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

    2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Konuyla ilgili ÖSYM'den duyuru henüz gelmedi. Taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandığında haberimizde yer verilcektir.

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

    2021 YKS TABAN - TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde Takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Eğitim ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları: 2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı?
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