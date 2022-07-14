ÖSYM YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları: 2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı?

2022 YKS üniversite YÖK ATLAS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı mı? sorusu YKS sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Hayalindeki üniversite ve bölümde okumak isteyenler 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katıldı. 20 Temmuz'da sonuçlar açıklanır açıklanmaz da tercih dönemi başlayacak. Peki YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?