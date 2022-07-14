ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2022 yılında Temmuz ayının ilk haftası uygulandı. Adaylara 100 soruldu ve sınav süresi olarak da 135 dakika verildi. DGS sınavı tamamlanırken sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar sıklıkla internet arama motorlarında 'DGS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?' sorularını araştırıyor. İşte yanıtları...
DGS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine girerek veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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DGS PUANI HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından yapılacak resmi açıklamanın akabinde, DGS tercih dönemi belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.
2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.
DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.